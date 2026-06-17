Novo técnico do Aquidauanense comenta desafios da preparação e projeta estreia na Série B

Técnico português João Carlos Barros destacou a importância do crescimento coletivo da equipe ao longo das próximas semanas / Reprodução

O Aquidauanense segue intensificando os trabalhos de preparação para a disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. Sob o comando do técnico português João Carlos Barros, que assumiu recentemente a equipe, o Azulão busca alcançar as melhores condições para a estreia na competição e lutar pelo retorno à elite do futebol estadual.

Barros chegou ao clube acompanhado de sua comissão técnica, formada por Júlio Cesar, Miguel Mota e Mathias Robaina, e, desde o início do mês, vem conduzindo as atividades com o elenco. Segundo o treinador, o curto período de preparação foi um dos fatores que influenciaram na montagem do grupo.

“Quando montamos este elenco, já sabíamos que tínhamos um espaço curto para fazer a pré-temporada. Eu preferi gerir atletas que já tenham trabalhado comigo, até pelo entendimento de jogo que já existe, metodologia”, explicou.

De acordo com o comandante, um dos principais desafios, neste momento, é acelerar o processo de condicionamento físico dos jogadores para que a equipe consiga competir em alto nível logo nas primeiras rodadas. Apesar do tempo reduzido, ele demonstra confiança na evolução do grupo.

“É preciso acelerar o condicionamento físico do time, mas acredito que até a estreia já teremos adquirido pelo menos 60%, 70% das condições necessárias”, afirmou.

Além da parte física, Barros destacou a importância do crescimento coletivo da equipe ao longo das próximas semanas, principalmente no que diz respeito ao entrosamento e às dinâmicas de jogo.

Com os ajustes finais sendo realizados nos treinamentos, a expectativa é de que o Aquidauanense chegue competitivo para o início da caminhada na Série B. O objetivo do clube é conquistar uma das vagas de acesso e retornar à primeira divisão do futebol sul-mato-grossense. O principal reforço é o atacante Walter, que já atuou por clubes tradicionais do futebol brasileiro.

A estreia do Azulão está marcada para este sábado (20), às 16h, diante do Comercial, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste. O regulamento deste ano da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) indica que oito equipes participam da Série B. Além do Azulão e do Colorado, o certame reúne Taveirópolis, União ABC, Esporte Clube Campo Grande, 7 de Setembro de Dourados, São Gabriel e Misto de Três Lagoas. O formato é simples, com todos se enfrentando em turno único, em pontos corridos. Os dois primeiros colocados asseguram vaga na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.