Novos representantes do Comtur serão escolhidos na segunda-feira, dia 17

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Youssef Saliba, convidou os representantes da Cadeia Produtiva do Turismo de Aquidauana para participarem da Assembleia Pública destinada à escolha dos novos representantes e composição do Comtur (Conselho Municipal de Turismo).



O evento está programado para essa segunda-feira, dia 17 de julho, às 18 horas, no Auditório Paulo Corrêa de Oliveira, localizado na Unidade II da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), situada na Rua Oscar Trindade de Barros, 740, Bairro Serraria, Aquidauana.



A Assembleia Pública pretende principal a seleção de conselheiros, tanto membros titulares quanto suplentes, conforme estipulado nas regras que estabelecem as diretrizes do Sistema Municipal de Turismo de Aquidauana, bem como a Política Pública Municipal para o Turismo, o Plano Municipal de Turismo, o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Turismo, e outras disposições pertinentes.



Dentre os representantes a serem escolhidos, destacam-se:



a) Dois representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR;

b) Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas - SEPLAN;

c) Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA;



II - Representantes da Sociedade Civil:

a) Um representante de Instituições Públicas de Ensino Superior;

b) Um representante de Comunidades Tradicionais;

c) Um representante de Associações, Sindicatos e Organizações não Governamentais;

d) Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.



III - Representantes do Segmento Turístico:

a) Um representante dos Meios de Hospedagem;

b) Um representante do setor de Serviços de Alimentos e Bebidas;

c) Um representante de Agências de Turismo e Organizadoras de Eventos;

d) Um representante de Guias e Condutores de Turismo.



O Conselho Municipal de Turismo desempenha um papel essencial na promoção e desenvolvimento do turismo local, garantindo a participação de diversos setores envolvidos na atividade turística. A Assembleia Pública proporcionará uma oportunidade para que os representantes da Cadeia Produtiva do Turismo de Aquidauana contribuam ativamente na escolha dos membros do Comtur, visando fortalecer a gestão e o planejamento das políticas turísticas do município.