Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana abre inscrições para cursos gratuitos

A iniciativa integra a política municipal de geração de emprego e renda, oferecendo à população ferramentas práticas para ingressar ou se recolocar no mercado
capacitação visa aprofundar o domínio das ferramentas / Agência Brasil/Arquivo
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional. As capacitações ofertadas são Excel Intermediário e Oratória com foco em Comunicação Assertiva, ambas com vagas limitadas.
Os interessados devem se inscrever pessoalmente no Núcleo de Geração de Renda, localizado em frente à Escola Caic, no horário das 7h às 12h. Para o curso de Excel Intermediário, é requisito obrigatório ter concluído Informática Básica ou Intermediária e Excel Básico.
O curso de Excel Intermediário será realizado nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, com turmas nos períodos matutino (7h às 11h) e vespertino (13h às 17h). A capacitação visa aprofundar o domínio de planilhas eletrônicas, ferramenta essencial para organização de dados, gestão financeira e aumento da produtividade no ambiente profissional.
Já o curso de Oratória e Comunicação Assertiva acontece nos dias 25 e 26 de fevereiro, também nos períodos matutino e vespertino. A formação é voltada para o desenvolvimento da habilidade de falar em público, expressar ideias com clareza e se comunicar de forma eficiente, competências cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho.
A iniciativa integra a política municipal de geração de emprego e renda, oferecendo à população ferramentas práticas para ingressar ou se recolocar no mercado, além de estimular o empreendedorismo e a autonomia financeira. Mais informações podem ser obtidas diretamente no Núcleo de Geração de Renda, no horário de atendimento.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luto
Antigo proprietário da tradicional Peixaria Colombo, Mudinho como era carinhosamente conhecido, será velado na Pax Universal de Aquidauana
Educação
Reconhecimento ocorre pela segunda vez consecutiva
Justiça
Instituições alinham estratégias para promover segurança e prevenir situações de vulnerabilidade social
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS