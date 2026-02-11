Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana abre inscrições para cursos gratuitos

capacitação visa aprofundar o domínio das ferramentas / Agência Brasil/Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional. As capacitações ofertadas são Excel Intermediário e Oratória com foco em Comunicação Assertiva, ambas com vagas limitadas.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente no Núcleo de Geração de Renda, localizado em frente à Escola Caic, no horário das 7h às 12h. Para o curso de Excel Intermediário, é requisito obrigatório ter concluído Informática Básica ou Intermediária e Excel Básico.

O curso de Excel Intermediário será realizado nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, com turmas nos períodos matutino (7h às 11h) e vespertino (13h às 17h). A capacitação visa aprofundar o domínio de planilhas eletrônicas, ferramenta essencial para organização de dados, gestão financeira e aumento da produtividade no ambiente profissional.

Já o curso de Oratória e Comunicação Assertiva acontece nos dias 25 e 26 de fevereiro, também nos períodos matutino e vespertino. A formação é voltada para o desenvolvimento da habilidade de falar em público, expressar ideias com clareza e se comunicar de forma eficiente, competências cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho.

A iniciativa integra a política municipal de geração de emprego e renda, oferecendo à população ferramentas práticas para ingressar ou se recolocar no mercado, além de estimular o empreendedorismo e a autonomia financeira. Mais informações podem ser obtidas diretamente no Núcleo de Geração de Renda, no horário de atendimento.

