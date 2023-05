O 7º Encontro de Relíquias de 2023 está chegando

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Nos dias 9, 10 e 11 de junho as famílias têm um encontro marcado no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. A maior exposição de carros antigos do Estado do MS. O evento acontece na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, e tem entrada franca. São três dias de muita alegria, cultura, confraternização e shows especiais com Raimundos, Marasmo, Chicão Castro e Mané Coxinha e os Cabeça Oca, com entrada franca.