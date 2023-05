O 7.º Encontro de Relíquias de Aquidauana, é uma festa para ninguém esquecer

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Raimundos, Chicão Castro, Marasmo, Mané Coxinha e os Cabeça Ocas são artistas que vão embalar o público com seus shows no 7.º Encontro de Relíquias de Aquidauana, nos dias 9, 10 e 11 de junho. Uma exposição de carros antigos, com expositores de diversas cidades do Brasil. Essas relíquias serão exibidas para apreciação e fotos. O evento, que é um marco no calendário de festas da cidade de Aquidauana, tem entrada franca e será um programa para toda família.