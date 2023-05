O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana está chegando e não se fala em outra coisa

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Quem gosta de carro antigo, não pode perder. Quem gosta de arte, não pode perder. Quem gosta de música, não pode perder. Quem gosta de tattoo, não pode perder. Então, ninguém pode perder o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, sendo o maior evento de automobilismo do Estado do MS. Com entrada franca e uma infraestrutura impecável, o festival vai contar com artistas de vários estilos, entre eles a Banda de rock Raimundos, ao lado de Chicão Castro, Marasmo e Mané Coxinha e os Cabeças Ocas, para animar ainda mais essa exposição.