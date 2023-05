O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana está chegando e o público espera ansioso

Com entrada gratuita ela acontece nos dias 9, 10 e 11 de junho na Avenida Pantaneta, no bairro Alto, da cidade. Artistas com shows incríveis irão animar os dias desse evento, que é o mais esperado pelo público. Banda Raimundos, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Chicão Castro, Marasmo e banda Nômades, estarão se apresentando enquanto as famílias admiram as relíquias estacionadas para encanto de todos. O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana espera por você e sua família.