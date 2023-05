O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana está chegando para fazer a maior festa na cidade

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Nos dias 9, 10 e 11 de junho, ninguém pode ficar em casa. Será a maior festa com exposição de relíquias, carros antigos de modelos que nunca se viu, e todos no melhor estado de conservação. É uma festa para a família, que vai contar com shows musicais com artistas de primeira, segurança, praça de alimentação, apresentação de motociclistas do Jacaré du Brejo, além de muitas outras possibilidades de lazer num só lugar. O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, será na avenida Pantaneta, no bairro Alto da cidade.