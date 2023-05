O "7º Encontro de Relíquias de Aquidauana" está chegando

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Nos dias 9, 10 e 11 de Junho o Brasil inteiro tem um compromisso com o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Uma exposição de carros antigos apresentada por colecionadores apaixonados por relíquias que são verdadeira raridade.

O festival, que tem entrada franca, vai oferecer praça de alimentação, banheiro além de vários espetáculos. Um deles será a apresentação de moto com a equipe do Jacaré du Brejo, que leva o público ao delírio num mega show com muita adrenalina, através de manobras radicais em motocicletas.