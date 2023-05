O 7.º Encontro de Relíquias de Aquidauana será um programa para a família com entrada gratuita

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Com uma diversidade de expositores de carros antigos, o 7.º Encontro de Relíquias de Aquidauana, vai apresentar para o público, um espetáculo inesquecível. Os shows com a Banda Raimundos, Chicão Castro, Marasmo, e também Mané Coxinha e os Cabeça Oca, serão parte das atrações. A exposição vai contar ainda, com os tatuadores mais renomados do Estado do MS. Ofá Dourado, de Campo Grande e Studio Djer Tattoo, de Corumbá.