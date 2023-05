O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, terá atividades artísticas, entre elas tatuagem

Djer Tattoo realizando um trabalho / perfil @rogeriodjertattoo

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, está a todo o vapor para oferecer o melhor do entretenimento ao público, nos dias 9,10 e 11 de junho. Com entrada franca, a festa pretende receber famílias das mais variadas cidades do Brasil. O evento, que se constitui principalmente por uma grande exposição de carros antigos, e raros, apresenta também outras atividades artísticas como shows musicais, gastronomia e moda. Para aquelas pessoas que gostam de criar um estilo único, terá stand de tattoo para quem deseja sair do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, com aquela imagem artística no corpo, que ficará também na memória por toda a vida.

Para esse ano, a exposição vai contar mais uma vez com as presenças do tatuador, Rogério, do Studio Djer Tattoo, de Corumbá que, está há 27 anos no mercado de tatuagens, e já realizou trabalhos em cidades como Bonito e em Aquidauana, por ocasião dos Encontros de Relíquias anteriores. O artista também é uma das referências na área, no Estado do MS. Rogério, estará realizando tatuagens durante os três dias do evento e quem desejar garantir sua tattoo, já pode agendar para ter o horário garantido e não arriscar perder essa oportunidade que será única. Ao Pantaneiro, Rogério explicou como será o trabalho de sua equipe.

“Nós estaremos no evento como todos os anos, com stand montado com todo nosso equipamento, material descartável, e de primeira qualidade. Nossa equipe toda estará envolvida no evento. Estaremos também fazendo body piercing”. Destaca Rogério.

Outro Studio de Tattoo que vai marcar presença com sua arte de qualidade será o Ofá Dourado, com sua sede em Campo Grande, capital do MS. Alex, o qual é o dono do estúdio, explica o trabalho da equipe Ofá Dourado.

Ofá Dourado Tattoo em atividade - Foto: Rede Social

“O estúdio Ofá Dourado já está Há 15 anos no mercado. Nesse tempo todo temos algumas qualificações de estilos no qual já ganhamos prêmios em diversos no cenário Nacional e internacional da tatuagem. Além da tatuagem, teremos também a colocação de piercing com joia de qualidade e com segurança. Também teremos a nossa galeria de arte onde estaremos exponde alguns quadros que pintamos com técnicas de aquarela, tinta óleo e acrílica’’. Explica o artista.

Alex, do Ofá Dourado, iniciou a carreira, fazendo restauração em carros antigos e customização de carros e capacetes de pilotos em São Paulo.

Quem pretende fazer uma tatuagem, para sair da exposição com um novo estilo pode começar a agendar sua sessão de tattoo com um dos dois artistas, conforme o telefone indicado ao final dessa matéria.

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, é tradicionalmente organizado pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.

Djer Tattoo (67) 99691-8272

Ofá Dourado Tattoo (67) 98403-3115