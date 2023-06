O 7º Encontro e Relíquias de Aquidauana já está batendo à porta

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Faltam apenas dois dias para as famílias se divertirem com a maior exposição de carros antigos da cidade de Aquidauana. Muitos veículos já estão chegando, a estrutura já está sendo montada para receber os artistas e o público que vier se confraternizar, e se encantar com as relíquias. Carros antigos em perfeito estado de conservação, que não se vê nas ruas de uma cidade. São raridades de colecionadores. Além dos veículos, artistas, tatuadores, praça de alimentação, banheiro, segurança, e motocicletas em evoluções radicais, irão impressionar o público.