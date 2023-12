O espírito natalino toma conta de Aquidauana

O espírito de Natal vai tomando a cidade de Aquidauana, a cada dia que passa. O mês é de muita festa para agradecer e também despertar e reforçar nas pessoas o sentimento de solidariedade, de empatia. A Abinc (Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição), entidade ligada à Igreja Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Aquidauana, que atua o ano inteiro praticando e incentivando à solidariedade, reforçou seu compromisso e proposta com a ação o Natal da Alegria no Asilo São Francisco e na Comunidade Terapêutica Lar Betânia, no Distrito de Camisão, atendendo as unidades feminina e masculina.



Na ação, a entidade que tem como presidente o padre Paulo Nascimento compartilharam generosidade e amor com as pessoas que residem nesses centros de acolhimento.



Além dos lanches, aconteceram diversas atividades recreativas, entre elas um bingo, gincana e muita alegria, além da tradicional distribuição de presentes de Natal.



Essas ações só foram possíveis de acontecer através da generosidade dos apoiadores e voluntários que sempre se dispõem a ser parceiros da ABIMC.

A Abinc foi fundada no dia 5 de maio de 2017 e tem como missão dignificar a vida e consolidar sonhos, por meio de assistência social e amparo a crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade, além de promover a evangelização da sociedade aquidauanense.



A entidade foi declarada de utilidade pública estadual pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), por solicitação do deputado estadual Felipe Orro.

A Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição, mantém um trabalho de assistência social através da Abinc e ao lado da prefeitura do município. funciona na paróquia e recebe ao longo do ano doações de roupas, alimentos, agasalhos para serem distribuídos aos mais necessitados.



