O Pantaneiro acompanha Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida (vídeo)

Campeonato acontece em Piraputanga / Rhobson Lima/ O Pantaneiro

O portal O Pantaneiro acompanha a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, na modalidade sprint (provas de velocidade nas corredeiras) que terá o seu último dia de provas neste domingo, dia 6. Os vencedores serão premiados e o atleta da região Epifânio falou sobre a emoção durante a live realizada pela equipe do O Pantaneiro. O evento ocorre em Piraputanga, Distrito de Aquidauana.

Questionado sobre a emoção, o canoísta Epifânio da categoria Master B diz que é bem mais empolgante disputar em casa.

"Disputar em casa com certeza nos dá uma emoção muito maior. A pressão é maior porque estamos perto da família e dos amigos. Mas é muito gratificante e uma satisfação muito grande. Cada prova é uma nova experiência", disse o atleta.

A programação começou às 9h30 com a largada da primeira descida. Às 10h30 foi a largada da segunda descida, às 11h30 o término das provas e às 12h início da cerimônia de premiação.

Com a netinha no colo, o antigo canoísta da região, Roberto Giroto, disse que torce pelas equipes do Mato Grosso do Sul, e que há atletas de níveis extraordinários pelo país.

"A gente que mora na região fica muito contente quando acontece eventos assim. Promove os atletas do Estado e eles ganham o espaço", disse.

Conhecido por suas belezas naturais, com serras, rios e morros, o distrito de Piraputanga, pertencente ao município de Aquidauana, foi o escolhido para esse importante circuito.

Veja o vídeo:

Estrada Parque

A competição é organizada pela CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), em parceria com a FCaMS (Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul), conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Prefeitura Municipal de Aquidauana e Fema (Fundação de Esporte do Município de Aquidauana).

A etapa tem a presença de canoístas de seis estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A expectativa da Confederação é de que participem cerca de 60 atletas.

A competição reunirá multicampeões brasileiros e que já integraram, em diversas ocasiões, a seleção verde e amarela, não só na modalidade descida. Entre os principais nomes estão Daniel Hayashi (Mato Grosso do Sul), Pedro Aversa (São Paulo) e André Luiz de Paula (Paraná).

Ao todo, são quatro categorias em disputa: K1 (caiaque), turismo open, duck e creek (embarcações para corredeiras), nos gêneros feminino e masculino, nas classes júnior, sênior, máster A (35 a 44 anos) e máster B (acima de 45 anos). Segundo a CBCa, na corredeira as provas terão percursos de 200 a 500 metros.

O calendário nacional da canoagem descida deste ano contou com a primeira etapa em Indaial (SC), nos dias 23 e 25 de junho, no estilo clássico (provas mais longas, com percurso de três a cinco quilômetros). Agora, a etapa sul-mato-grossense definirá os campeões gerais.