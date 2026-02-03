Acessibilidade

03 de Fevereiro de 2026 • 22:27

Aquidauana

O Pantaneiro acompanha nível do Rio Aquidauana após chuvas intensas

Apesar do volume significativo de precipitações, o nível do rio ainda não apresentou elevação expressiva

Redação

Publicado em 03/02/2026 às 20:01

Atualizado em 03/02/2026 às 20:09

O Pantaneiro

O rio Aquidauana segue sendo monitorado de forma contínua nesta terça-feira (03/02), em razão das chuvas persistentes registradas em toda a região. Apesar do volume significativo de precipitações ao longo do dia, o nível do rio não apresentou elevação expressiva até o início da noite.

De acordo com as medição realizada pelo O Pantaneiro por volta das 18 horas, o rio marcou 4,50 metros, mantendo-se dentro da normalidade para o período. A situação, no entanto, ainda inspira atenção por parte das autoridades e órgãos de monitoramento.

A expectativa é de que um maior volume de água chegue ao leito do rio nas próximas horas, em decorrência das chuvas mais intensas registradas na região da cabeceira, especialmente no município de Corguinho MS. O grande acumulado de precipitação naquela área pode refletir em elevação gradual do nível do rio ao longo da madrugada e do dia seguinte.

O Pantaneiro e equipes seguem acompanhando o comportamento do rio e recomendam que a população ribeirinha permaneça atenta a novas atualizações, especialmente caso o volume de chuvas se mantenha elevado.

