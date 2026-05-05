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O Pantaneiro celebra 61 anos de história

Tradição e compromisso com a informação marcam mais uma comemoração nesta terça-feira, 05

Redação

Publicado em 05/05/2026 às 07:00

Atualizado em 05/05/2026 às 13:25

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O Pantaneiro

Nesta terça-feira, 5 de maio, o jornal O Pantaneiro comemora 61 anos de atuação, consolidando-se como um dos principais veículos de comunicação de Aquidauana e região. Ao longo de mais de seis décadas, o periódico construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação, credibilidade e proximidade com a comunidade.

Fundado com o propósito de levar notícias locais com responsabilidade e seriedade, O Pantaneiro acompanhou de perto o desenvolvimento do município, registrando fatos históricos, avanços sociais, desafios e conquistas da população pantaneira. Ao longo dos anos, o jornal se reinventou, acompanhando as transformações tecnológicas e ampliando sua presença também no ambiente digital.

Mais do que informar, o veículo desempenha um papel essencial na valorização da cultura regional, dando voz à comunidade, destacando eventos, tradições e personagens que fazem parte da identidade de Aquidauana e do Pantanal sul-mato-grossense.

A data é motivo de celebração não apenas para a equipe do jornal, mas também para leitores, parceiros e colaboradores que, ao longo dos anos, contribuíram para a construção dessa história. Em tempos de constantes mudanças na comunicação, O Pantaneiro segue firme em sua missão de informar com ética, responsabilidade e compromisso com a verdade.

Ao completar 61 anos, o jornal reafirma seu papel como fonte confiável de informação e se projeta para o futuro, mantendo viva a essência que o tornou referência no jornalismo regional.

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