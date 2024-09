Estudantes produzem "O Pantaneirinho" em homenagem ao O Pantaneiro

Alunos homenageiam O Pantaneiro / Divulgação

O Pantaneiro foi homenageado por alunos do CMA (Centro Municipal em Alfabetização), Emília Alves Nogueira, de Aquidauana, com a produção do jornal O Pantaneirinho.

Em parceria com professoras da unidade, o CMA trabalhou o gênero textual sobre o jornal e fez uma homenagem ao O Pantaneiro.

Tudo foi realizado em sala pelos estudantes.

Os alunos estudaram e produziram textos sobre os 132 anos de Aquidauana, comemorado em 15 de agosto deste ano.

No jornal, também publicaram sobre o desfile cívico realizado no dia do aniversário da cidade, com a participação de alunos no dia.

Os estudantes produziram ainda receita de macarrão na chapa, tradicional culinária pantaneira.

Ainda há um caça-palavras sobre os animais da região pantaneira.

O jornal O Pantaneiro se sente lisonjeado pela homenagem e carinho dos munícipes.