Portal Atacado e O Pantaneiro movimentam redes sociais com sorteio de prêmios

O Pantaneiro

No último sábado, 30, O Pantaneiro e o Portal Atacado realizaram, através da rede social Facebook, o sorteio de mais de 5 mil reais em prêmios.

Entre os itens sorteados estavam caixas de cerveja Amstel 269ml e fardos de Coca-Cola 2L, destinados aos internautas que visitaram a unidade móvel do jornal, localizada no estacionamento do novo Portal Atacado em Aquidauana.

Além disso, foram sorteados para os participantes da transmissão ao vivo prêmios como: skates, uma air fryer Elgin, bicicleta, ursos de pelúcia, cestas de cosméticos, cesta básica e uma TV Smart de 42 polegadas.

O destaque foi para Vanessa Servantes, vencedora de uma bicicleta, que respondeu corretamente à pergunta: “Qual é o dia da semana e do mês do dia P?”. Vanessa acertou ao responder “o último sábado do mês”.

Outra ganhadora foi Rafaela Arguelho, que levou um dos prêmios ao responder corretamente à pergunta: “Qual é o nome da avenida onde está localizado o Portal Atacado em Miranda?”. Rafaela respondeu corretamente: “Avenida Nicola Cândia”.



Veja as fotos: