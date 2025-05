O Pantaneiro homenageia as mães ouvindo a população de Aquidauana

Há quem diga que todo dia, é Dia das Mães, mas na prática, não é comum este reconhecimento ser ofertado diariamente. A pressa do cotidiano na vida secular, dificulta manifestações de amor e carinho, na maioria das vezes.

Desde 1932, existe no Brasil, a data do Dia das Mães. Foi criada por Decreto Presidencial na época em que Getúlio Vargas foi o Presidente do Brasil. A comemoração, sempre, no segundo domingo do mês de maio, segue modelo norte-americano.

Conta a história que tudo começou quando a filha Anna Jarvis, idealizou a data para homenagear sua mãe, Anna Jarvis, em 1908, nos Estados Unidos. As primeiras celebrações no Brasil, foram em 1918.

O Jornal O Pantaneiro rende sua homenagem às mães, em geral: mães biológicas, mães adotivas, mães atípicas, mães de pets, e tantas outras. Nossa equipe foi as ruas de Aquidauana, abrir espaço para aquidauanenses prestarem sua homenagem.

