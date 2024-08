O Pantaneiro inaugura Unidade Móvel do Podcast na ExpoAqui

Sempre buscando inovação tecnológica, O Pantaneiro inaugurou neste sábado (17) na 55° Exposição Agropecuária de Aquidauana a sua unidade móvel de Podcast. Junto ao apresentadores Rhobson Lima e Ronald Régis, o primeiro entrevistado foi o empresário Beto Freire, do Aras Campos Freire.

Em seguida foi a vez das instituições Casa do Criador, Mel Pantanal, IVR Net, Sicredi Pantanal, UEMS e IFMS concederem entrevista na unidade móvel do PodCast O Pantaneiro. Na oportunidade, os representantes puderam apresentar as suas empresas e órgãos públicos aos ouvintes e a importância de estarem presentes da ExpoAqui.

Considerado anteriormente como uma alternativa ao rádio, mídia de massa, os podcasts se diferenciam exatamente por focar em nichos específicos. Quando surgiu, esse modelo parecia ser apenas uma moda. Mas chegou para ficar e hoje muitas empresas utilizam-no a fim de reforçar sua marca, divulgar produtos e muito mais.