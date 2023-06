O silêncio em clave de Sol e num tom de saudade, com a partida de dona Elisa Maria Lanzillotti

Aos 75 anos professora Elisa deixa seu piano em silêncio e uma grande saudade / arquivo familiar

O repouso do teclado de muitos pianos em Aquidauana, está “soando” num tom de muita saudade. Morreu nesta quarta-feira, dia 7 de junho, aos 75 anos, vítima de um AVC hemorrágico, ocorrido na tarde de ontem, 6, a professora Elisa Maria Lanzillotti. Mesmo transferida para Campo Grande, a professora não resistiu.

Dona Elisa era muito conhecida na cidade de Aquidauana, onde foi professora de música e piano clássico. Nasceu Elisa Maria Lanzillotti e, desde pequena, apaixonou-se pela música, e na vida, apresentou o universo das notas e das partituras a muitos alunos.

Uma cidadã aquidauanense, que formou por muitos anos, novos talentos, e várias gerações de amantes da música além de grandes pianistas.

Uma pessoa cativante, que ensinava pacientemente a cada aluno a ter postura ao sentar-se frente à frente do piano e a desenvolver a mesma paixão que a dela pela música e pelos aos teclados de marfim que permitem num dedilhar poético, ecoar o som mais vibrante das notas de um instrumento.

Além da música, dos amigos que cativou, como se fossem notas musicais, a professora foi uma mãe que construiu e formou com dedicação e fibra a família, independente dos momentos.

A professora, tinha outra qualidade. A paixão pelos animais. Dona Elisa era uma grande defensora desses seres vivos que muitas vezes sofrem nas mãos de seres humanos de coração frio.

Hoje, não apenas seu piano silenciou, os alunos se emocionaram e os “bichinhos” também ficaram órfãos desta mulher que reconhecia neles valores que só quem tem um coração puro é capaz de perceber. Seu amor pelos animais levou dona Elisa a ter vários pets, porque recolhia das ruas aqueles que estavam expostos a todo o risco da maldade.

O velório será realizado na capela pax, na rua Casemiro Bruno, 861, bairro Alto, Aquidauana, nesta quinta, 8, e o sepultamento, segundo informação de familiares, provavelmente no início da tarde.