O último adeus, que é sempre um até breve

Sr. Garcia foi sepultado às 10h desta sexta-feira (02), no Cemitério Municipal de Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Ao coro da singela canção, “Se essa rua, se essa rua fosse minha... eu mandava, eu mandava ladrilhar”... Dezenas de amigos, familiares, vizinhos e irmãos de religião compareceram, emocionados, para o último adeus ou um, porque não, até breve, ao Sr Garcia. Antonio Rodrigues Garcia foi sepultado às 10h desta sexta-feira (02), no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Emocionados, antes do cortejo até o cemitério, os filhos de Sr Garcia falaram do pai que tiveram, reconhecendo que muitos ali presente, o conheciam melhor que eles mesmos que são filhos. Essa percepção se dá, devido a intensa convivência com esse homem que aos 100 anos podemos exemplificar como um “agricultor da vida” onde semeou e colheu frutos, como reconheceram os amigos do Lions Clube, um espaço de assistência social que Sr Garcia ajudou a erguer com o suor do seu rosto. E mesmo não estando mais fisicamente entre todos, suas sementes continuarão dando frutos.

O legado que ele deixou, segue não apenas como o espírita e devoto que foi, mas como cidadão aquidauanense, pai, marido, tio, amigo, vizinho, enfim. Antonio Rodrigues Garcia, foi apenas seu nome de registro, porque na vida, ele foi rebatizado carinhosamente como Seo Garcia e na profissão, como o Jornalista 120.