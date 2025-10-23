Obra corrige sistema de drenagem antigo na Pandiá Calógeras

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, iniciou uma intervenção na Rua Pandiá Calógeras, nas proximidades das ruas Giovanni Toscano de Brito e Delfino Alves Corrêa, com o objetivo de solucionar os alagamentos que ocorrem durante períodos de chuva intensa.



Mesmo com uma rede de drenagem instalada há décadas, o sistema não tem suportado o volume de águas pluviais, o que vem gerando acúmulo de água e transtornos a moradores e motoristas. Diante da situação, o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado da equipe de engenharia, determinou a execução de obras corretivas e a substituição das bocas de lobo e da tubulação danificada.



Segundo o secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Robert Cacho, as escavações revelaram que as ligações entre as bocas de lobo não possuíam tubulação adequada, contando apenas com uma canaleta de concreto que dificultava o escoamento. “A prefeitura está realizando a substituição por tubos de concreto, o que vai permitir o direcionamento correto da água da chuva e evitar novos alagamentos”, explicou.



A obra está sendo executada com recursos próprios do município, utilizando equipamentos, maquinários e mão de obra das Secretarias Municipais de Planejamento, de Serviços Urbanos e Rurais e de Administração, com apoio da Sanesul, MS Pantanal e Corpo de Bombeiros.



Após a instalação da nova tubulação, será feito o reparo do pavimento no trecho escavado. A prefeitura também reforça a importância da colaboração da população, pedindo que moradores evitem descartar lixo e folhas nas bocas de lobo, o que causa entupimento e reduz a eficiência do sistema.



De acordo com a Secretaria de Planejamento, após essa ação paliativa, será elaborado um projeto de drenagem completo para solucionar de forma definitiva os problemas de alagamento na região.



Essa intervenção integra o plano de melhorias na infraestrutura urbana em pontos críticos da cidade. A primeira obra desse tipo foi realizada na Rua José Duarte, no bairro Santa Terezinha, onde a drenagem foi substituída e o pavimento totalmente recuperado.



O prefeito Mauro do Atlântico destacou que o objetivo é buscar soluções estruturais e duradouras. “Estamos iniciando as correções necessárias e buscando recursos para refazer toda a drenagem da área. É uma rede antiga e exige um trabalho técnico detalhado, mas estamos comprometidos em resolver o problema de forma definitiva”, afirmou.

