Obra de drenagem avança na rua José Duarte

Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana avança com a obra de drenagem da Rua José Duarte, no trecho entre as Rua Antônio Campelo e Oscar Trindade de Barros, no conjunto Previsul.

Estão sendo feitos 335 metros de drenagem e, após concluída, a prefeitura fará também a reconstrução com novo asfalto nesse trecho da Rua José Duarte. Essa rua também dá acesso ao Parque da Lagoa Comprida.

Também serão construídos neste trecho, sistema de captação da água das chuvas com “boca de dragão”, bocas de lobos duplas e triplas. Para esta obra estão sendo investidos pouco mais de R$ 703 mil, sendo recursos próprios do município.

Neste local, em dias de muita chuva e a água em excesso tem provocado alagamentos de calçadas, da rua e até residências que foram construídas abaixo do nível da rua. As obras de drenagem são essenciais para evitar alagamentos, captando e direcionando as águas pluviais para evitar que se acumule em áreas urbanas.

“Com esta obra, a prefeitura está buscando resolver o problema de alagamento das casas nessa região, melhorar a segurança do trânsito, pois o excesso de água abre buracos no asfalto. A obra também trará mais tranquilidade e segurança aos moradores e vai oferecer melhor qualidade, queremos sanar o problema deles de tomarem um susto ao ver a água subindo pelas calçadas e entrando nas casas”, explicou o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhando in loco a obra.



*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

