Obra de reforma e ampliação do CMEI Valdir Cathcart avança em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana executa a reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valdir Cathcart Ferreira, na vila Trindade. O investimento ultrapassa R$ 427mil, com uso exclusivo de recursos municipais.



Hoje o CMEI atende cerca de 180 crianças. Após a ampliação, a capacidade passará para mais de 200 alunos. A intervenção atende solicitação da comunidade escolar e dos pais, que pedem melhorias estruturais há vários anos.



O projeto prevê duas novas salas de aula e diversas adequações. Entre as ações confirmadas estão:



ampliação da cozinha e do depósito;



construção de uma central de distribuição de gás;



instalação de gradil na fachada de acesso;



construção de banheiro com acessibilidade e banheiro para servidores;



implantação de brinquedoteca;



entrada coberta com telha termoacústica;



pintura geral;



renovação das redes elétrica e hidráulica.



O prefeito Mauro do Atlântico destacou que a iniciativa amplia o atendimento e melhora as condições de trabalho dos profissionais da educação. Já a diretora do CMEI, professora Synara Azambuja, afirmou que a obra representa a realização de uma antiga reivindicação da comunidade escolar.



A Administração Municipal estima a conclusão dos serviços nos próximos meses e projeta impacto positivo para toda a região da vila Trindade.

