Obra na Escola Antônio Trindade em Aquidauana está a todo vapor

Trabalho na quadra transforma espaço em local de proteção, aprendizado, esporte e convivência para estudantes e comunidade
A Prefeitura destaca que o espaço vai além de uma estrutura física / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A cobertura da quadra da Escola Municipal Antônio Trindade está sendo construída a todo vapor em Aquidauana. A Prefeitura destaca que o espaço vai além de uma estrutura física, representando um local de proteção, aprendizado, esporte e convivência para os estudantes e toda a comunidade.
A administração municipal reforça que, quando se investe em educação, investe-se em oportunidades. E quando as obras chegam às escolas, chegam também mais dignidade, segurança e qualidade de vida para quem mais importa: as crianças.
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