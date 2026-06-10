Obra na Escola Antônio Trindade em Aquidauana está a todo vapor

A Prefeitura destaca que o espaço vai além de uma estrutura física / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A cobertura da quadra da Escola Municipal Antônio Trindade está sendo construída a todo vapor em Aquidauana. A Prefeitura destaca que o espaço vai além de uma estrutura física, representando um local de proteção, aprendizado, esporte e convivência para os estudantes e toda a comunidade.

A administração municipal reforça que, quando se investe em educação, investe-se em oportunidades. E quando as obras chegam às escolas, chegam também mais dignidade, segurança e qualidade de vida para quem mais importa: as crianças.

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