Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 16:30

Buscar

Últimas notícias
X
Alerta

Obras da BR-419 provocam alterações no tráfego da rodovia MS-450

A partir dos próximos dias, o fluxo de veículos será desviado em trechos específicos da via

Da redação

Publicado em 06/10/2025 às 13:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A recomendação é que os condutores planejem seus trajetos com antecedência, evitando horários de pico / O Pantaneiro

A Construtora Caiapó e a Caruso Gestão Ambiental, responsáveis pelas obras de implantação e pavimentação da BR-419, informaram que haverá mudanças temporárias no tráfego da MS-450, nas proximidades do Hospital FUNRURAL, em Aquidauana.

As alterações ocorrem em razão do avanço das frentes de trabalho na rodovia, que liga Aquidauana a Rio Verde de Mato Grosso. A partir dos próximos dias, o fluxo de veículos será desviado em trechos específicos da via, com sinalização e controle de tráfego no local.

De acordo com as empresas responsáveis, o objetivo é garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores, além de permitir o bom andamento das obras.

“Pedimos a todos os motoristas que redobrem a atenção, respeitem a sinalização instalada e reduzam a velocidade ao passar pelo desvio. A colaboração da população é essencial para a segurança de todos”, reforça a nota divulgada pela construtora.

As obras na rodovia BR-419 são consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional, pois irão melhorar a integração entre municípios pantaneiros, facilitar o escoamento da produção e impulsionar o turismo na região.

A recomendação é que os condutores planejem seus trajetos com antecedência, evitando horários de pico e mantendo atenção redobrada durante o período de intervenções.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cultura

Feira do Produtor Rural movimenta comunidade do Morrinho em Aquidauana

Cultura

Feira de Arte e Cultura de Aquidauana celebra o Dia das Crianças

Cidade

ACEA empossa nova diretoria para o biênio 2025-2027 em Aquidauana

Aquidauana Promove Feirão de Emprego em Aniversário do SINE

Semana será marcada por calor intenso e baixa umidade em Aquidauana e Anastácio

Semana de Ciência e Tecnologia começa nesta segunda no IFMS de Aquidauana

Oportunidade

Aquidauana Promove Feirão de Emprego em Aniversário do SINE

Publicidade

Meteorologia

Semana será marcada por calor intenso e baixa umidade em Aquidauana e Anastácio

ÚLTIMAS

Polícia

Fiscalização encontra bebidas vencidas e suspeita de falsificação na Capital

Operação apreende quase 1 tonelada de garrafas vazias e interdita casa noturna com produtos irregulares

Trânsito

Grave acidente entre carro e motocicleta deixa homem ferido em Corumbá

Homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo