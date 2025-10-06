Obras da BR-419 provocam alterações no tráfego da rodovia MS-450

A partir dos próximos dias, o fluxo de veículos será desviado em trechos específicos da via
A recomendação é que os condutores planejem seus trajetos com antecedência, evitando horários de pico
A Construtora Caiapó e a Caruso Gestão Ambiental, responsáveis pelas obras de implantação e pavimentação da BR-419, informaram que haverá mudanças temporárias no tráfego da MS-450, nas proximidades do Hospital FUNRURAL, em Aquidauana.
As alterações ocorrem em razão do avanço das frentes de trabalho na rodovia, que liga Aquidauana a Rio Verde de Mato Grosso. A partir dos próximos dias, o fluxo de veículos será desviado em trechos específicos da via, com sinalização e controle de tráfego no local.
De acordo com as empresas responsáveis, o objetivo é garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores, além de permitir o bom andamento das obras.
“Pedimos a todos os motoristas que redobrem a atenção, respeitem a sinalização instalada e reduzam a velocidade ao passar pelo desvio. A colaboração da população é essencial para a segurança de todos”, reforça a nota divulgada pela construtora.
As obras na rodovia BR-419 são consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional, pois irão melhorar a integração entre municípios pantaneiros, facilitar o escoamento da produção e impulsionar o turismo na região.
A recomendação é que os condutores planejem seus trajetos com antecedência, evitando horários de pico e mantendo atenção redobrada durante o período de intervenções.
