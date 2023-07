Obras da ESF da Duque seguem em ritmo acelerado

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana segue investindo na obra de reforma do prédio que abriga as ESFs Cândido Pinheiro e João Jorge Carneiro, no bairro Alto, chamado popularmente de “Posto da Duque”.

Na reforma do Posto da Duque estão sendo feitos os serviços de troca de toda cobertura, instalação de novas portas e janelas, novas bancadas, instalações de nova rede elétrica e hidrossanitários, construção de calçamento interno e externo, pintura e instalação do sistema de combate a pânico e incêndio.

Os investimentos na saúde de Aquidauana estão sendo feitos com recursos próprios do município. “Assim como as escolas da rede municipal estão sendo reformadas, não medimos esforços e fizemos um planejamento financeiro na saúde, para tocar as obras com recurso próprio e reformar os postos que tanto precisam. As equipes de saúde e, principalmente, os nossos pacientes precisam de um ambiente melhor, mais adequado e organizado”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro.

Somente na reforma do Posto da Duque, a Administração Municipal está investindo pouco mais de R$ 1,4 milhão, sendo recursos próprio da saúde municipal.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Patrícia Panachuki, tem acompanhado de perto a obra, junto com o secretário de Planejamento, Ronaldo Ângelo de Almeida e, com isso, avaliaram como bom o ritmo da obra e que ela está avançando para as etapas de esquadrias e instalação das novas coberturas e pintura das salas finalizadas.

Ao longo da gestão do prefeito Odilon Ribeiro, as reformas das ESFs vêm acontecendo, desde o primeiro mandato, com o objetivo de melhorar e adequar os espaços internos, garantindo melhor condição de trabalho aos profissionais da saúde e dar acessibilidade, adaptando melhor os prédios para que os servidores possam oferecer melhor prestação de serviços e atendimento à população.