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Obras da nova sede do Sinprecam avançam em Aquidauana

Espaço passa por ampla reforma e deve ampliar atendimento aos servidores municipais

Redação O Pantaneiro

Publicado em 23/07/2026 às 07:54

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Novo espaço funcionará no prédio onde antes estava instalada a Acenba / Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

As obras de reforma da futura sede do Sinprecam (Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Aquidauana e Câmara Municipal) seguem em andamento. O novo espaço funcionará no prédio onde antes estava instalada a Acenba (Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Aquidauana), no bairro Santa Terezinha.

Obras da futura sede do Sinprecam avançam em Aquidauana2

O imóvel foi cedido ao sindicato por meio de autorização da Prefeitura de Aquidauana, com aprovação da Câmara Municipal. Conforme a legislação, o prédio será utilizado exclusivamente para a instalação da sede administrativa do Sinprecam e para o atendimento aos servidores representados pela entidade. A cessão de uso tem validade de 30 anos.

Obras da futura sede do Sinprecam avançam em Aquidauana3

A reforma reúne investimentos de aproximadamente R$ 404,7 mil. Desse total, R$ 214.775,86 são provenientes da Prefeitura de Aquidauana, R$ 40 mil correspondem a emenda parlamentar destinada pela senadora Tereza Cristina (PP), com apoio do vereador Valter Neves (PP), e R$ 150 mil foram doados pelo produtor rural Nelson Scaff.

Obras da futura sede do Sinprecam avançam em Aquidauana4

Entre as melhorias previstas estão a modernização das instalações elétricas, adaptação dos ambientes internos, pintura, substituição de revestimentos, reforma dos muros, construção de garagem para funcionários, instalação de novos portões e rampas de acessibilidade, além da revitalização da área da churrasqueira, implantação de uma nova cozinha, troca do piso do salão principal por granilite e substituição do telhado das áreas internas.

Obras da futura sede do Sinprecam avançam em Aquidauana5

Com a conclusão das obras, de acordo com a administração municipal, a nova sede deverá oferecer uma estrutura mais moderna, acessível e adequada para o funcionamento do sindicato, ampliando a capacidade de atendimento aos servidores públicos de Aquidauana.

*Fotos: divulgação Agecom/Juliano Dervalho

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