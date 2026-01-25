Obras da ponte sobre o rio Aquidauana chegam à fase final

Nova ponte sobre o rio Aquidauana / O Pantaneiro

As obras da ponte sobre o rio Aquidauana, em Aquidauana, avançam para a fase final e marcam um dos momentos mais simbólicos do projeto da Rota Bioceânica, considerado estratégico para o desenvolvimento da região. A previsão é de que a estrutura seja finalizada em julho de 2026, consolidando um novo eixo logístico e econômico para o município e para o Mato Grosso do Sul.

Nesta semana, um passo importante chamou a atenção da população: a instalação das vigas da ponte.

Outro detalhe que despertou ainda mais curiosidade foi a logística adotada para o transporte das vigas. As peças de grande porte foram fabricadas na própria cidade, na região do Morrinho, saída para Cipolândia. No entanto, após serem carregadas, o tamanho e o peso das estruturas impediram que os caminhões realizassem curvas simples, exigindo um trajeto alternativo e cuidadosamente planejado.

Para chegar ao local da obra, o carregamento precisou entrar na cidade pelo trevo próximo ao Hospital Funrural, atravessar os municípios de Aquidauana e Anastácio, seguir até o trevo da BR-262, nas proximidades do Hotel Fênix, continuar pela rodovia e, por fim, retornar pelo novo acesso próximo ao Sindicato Rural de Anastácio, que também passa por obras. A operação, realizada durante a madrugada, evidenciou a complexidade da obra e reforçou a percepção da população sobre a grandiosidade do projeto que está transformando a região.

O deslocamento acabou se tornando um verdadeiro espetáculo urbano, atraindo olhares curiosos e registros nas redes sociais.

A movimentação reforçou o sentimento de expectativa e esperança entre os moradores, que acompanham de perto cada etapa da obra. Para muitos, a ponte representa mais do que uma ligação física sobre o rio — simboliza a chegada de novas oportunidades, com impacto direto no comércio, no turismo e na integração internacional proporcionada pela Rota Bioceânica, que conectará o Brasil aos portos do Oceano Pacífico.

Com a conclusão das principais estruturas em andamento, a obra entra agora em uma etapa decisiva. A ponte deve se tornar um marco da infraestrutura regional, reposicionando Aquidauana no mapa do desenvolvimento e abrindo caminho para uma nova fase de crescimento econômico e social.

Para muitos moradores, o sentimento é claro: o progresso passa por Aquidauana. A estrutura que conecta a BR-419 à BR-262 não é apenas concreto e aço; trata-se do elo fundamental da Rota Bioceânica em nossa região. Com essa ligação, o município se consolida como ponto estratégico para o escoamento da produção, ampliando a competitividade logística e fortalecendo a economia regional, com reflexos diretos na geração de emprego, renda e novas oportunidades de desenvolvimento.