Acessibilidade

25 de Janeiro de 2026 • 08:19

Buscar

Últimas notícias
X
Desenvolvimento

Obras da ponte sobre o rio Aquidauana chegam à fase final

Transporte e instalação das grandes vigas chamaram a atenção da população e reforçam expectativa pela Rota Bioceânica

Redação

Publicado em 25/01/2026 às 05:59

Atualizado em 25/01/2026 às 07:47

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nova ponte sobre o rio Aquidauana / O Pantaneiro

As obras da ponte sobre o rio Aquidauana, em Aquidauana, avançam para a fase final e marcam um dos momentos mais simbólicos do projeto da Rota Bioceânica, considerado estratégico para o desenvolvimento da região. A previsão é de que a estrutura seja finalizada em julho de 2026, consolidando um novo eixo logístico e econômico para o município e para o Mato Grosso do Sul.

Nesta semana, um passo importante chamou a atenção da população: a instalação das vigas da ponte.

Outro detalhe que despertou ainda mais curiosidade foi a logística adotada para o transporte das vigas. As peças de grande porte foram fabricadas na própria cidade, na região do Morrinho, saída para Cipolândia. No entanto, após serem carregadas, o tamanho e o peso das estruturas impediram que os caminhões realizassem curvas simples, exigindo um trajeto alternativo e cuidadosamente planejado.

Para chegar ao local da obra, o carregamento precisou entrar na cidade pelo trevo próximo ao Hospital Funrural, atravessar os municípios de Aquidauana e Anastácio, seguir até o trevo da BR-262, nas proximidades do Hotel Fênix, continuar pela rodovia e, por fim, retornar pelo novo acesso próximo ao Sindicato Rural de Anastácio, que também passa por obras. A operação, realizada durante a madrugada, evidenciou a complexidade da obra e reforçou a percepção da população sobre a grandiosidade do projeto que está transformando a região.

O deslocamento acabou se tornando um verdadeiro espetáculo urbano, atraindo olhares curiosos e registros nas redes sociais.

A movimentação reforçou o sentimento de expectativa e esperança entre os moradores, que acompanham de perto cada etapa da obra. Para muitos, a ponte representa mais do que uma ligação física sobre o rio — simboliza a chegada de novas oportunidades, com impacto direto no comércio, no turismo e na integração internacional proporcionada pela Rota Bioceânica, que conectará o Brasil aos portos do Oceano Pacífico.

Com a conclusão das principais estruturas em andamento, a obra entra agora em uma etapa decisiva. A ponte deve se tornar um marco da infraestrutura regional, reposicionando Aquidauana no mapa do desenvolvimento e abrindo caminho para uma nova fase de crescimento econômico e social.

Para muitos moradores, o sentimento é claro: o progresso passa por Aquidauana. A estrutura que conecta a BR-419 à BR-262 não é apenas concreto e aço; trata-se do elo fundamental da Rota Bioceânica em nossa região. Com essa ligação, o município se consolida como ponto estratégico para o escoamento da produção, ampliando a competitividade logística e fortalecendo a economia regional, com reflexos diretos na geração de emprego, renda e novas oportunidades de desenvolvimento.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alerta

Bombeiros divulgam para risco de incêndios devido ao calor e à baixa umidade

Meio ambiente

Alerta de incêndio no Centro de Aquidauana era fogo em folhas secas

Risco

Bombeiros de Aquidauana socorrem mulher com inseto no ouvido

A vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro municipal

Saúde

MS registra 400 casos prováveis de dengue em 2026; Aquidauana não tem notificações

Publicidade

Trânsito

Jovem de 22 anos sofre ferimentos após colisão no Centro de Aquidauana

ÚLTIMAS

Festa

Prefeitura lança Nioaque Folia 2026 e fortalece cultura, lazer e economia local

A programação reúne atrações musicais e atividades voltadas às famílias

Cultura em movimento

Bonito prepara o 1º Carnalaço: festa integra rodeio e folia de 12 a 15 de fevereiro

A expectativa é que a festa atraia tanto os aficionados pelos esportes campeiros quanto o público em busca de diversão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo