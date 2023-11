Obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais continuam em Aquidauana

Investimento de mais de R$ 4 milhões / Ronald Regis / O Pantaneiro

As obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rua 7 de Setembro, um projeto iniciado em 10 de maio de 2022, seguem em pleno andamento. Com recursos do Governo do Estado, o investimento total nesta obra é de R$ 4.477.837,83.



Uma parte significativa do projeto já foi concluída, abrangendo o trecho da Estrada Boiadeira e parte da Rua Nelson Felício dos Santos, que oferece acesso estratégico ao frigorífico Buriti. A pavimentação nessa área específica não apenas beneficia os moradores locais, mas também facilita o fluxo logístico para empresas da região.



A previsão é de que a obra seja entregue à população no início de 2024.