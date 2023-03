Obras de pavimentação e drenagem seguem a todo vapor na Vila Pinheiro

As obras de pavimentação asfáltica e drenagem na Vila Pinheiro, em Aquidauana, continuam intensamente, conforme informado pela prefeitura da cidade, nesta sexta-feira (10).

No momento as equipes da empresa terceirizada BTG engenharia trabalham na instalação da tubulação de drenagem pluvial, nas ruas José Pace e José Rodrigues dos Anjos, além das ruas Augusto Alves Corrêa, Jaime Artigas e Múcio Teixeira na Vila Pinheiro.

As obras somam investimento de R$ 13.546.626.09, nesta primeira fase, os recursos oriundos da prefeitura e governo federal.

O lançamento da obra aconteceu em novembro, com a presença de prefeito Odilon Ribeiro informou que mais de 200 ruas em duas vilas serão asfaltadas.

"Consegui organizar a prefeitura com ajuda dos meus secretários. Em 2017, a dificuldade para pagar um salário era imensa. Mas, com muita calma, trabalho e dedicação e apoio do povo de Aquidauana conseguimos alavancar a prefeitura", disse à época.