Obras no Parque da Lagoa Comprida devem começar neste semestre  

O ano está começando, mas os trabalhos para o desenvolvimento da cidade de Aquidauana, por meio da prefeitura, não tiveram interrupção. Os projetos seguem sendo realizados e a prova está nas ruas, nas unidades de saúde, nas escolas, nos bairros e nos espaços esportivos. Toda estrutura urbana e de serviços da administração municipal segue em andamento.

Entre os projetos para serem realizados ainda este ano de 2024, está a reformulação do Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida, no município, que por meio de uma parceria o Governo Estadual via Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) a Prefeitura de Aquidauana, e o deputado federal, Beto Pereira (PSDB-MS), firmado em 2023, deve começar em breve conforme disse o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, em discurso na Câmara Municipal por ocasião da solenidade de abertura dos trabalhos do poder legislativo do município.



“No Governo do Estado, tivemos uma reunião com os 13 vereadores, todos os vereadores de Aquidauana, e nossa equipe de secretários, com o governador Eduardo Riedel, com secretários, e alguns deputados estaduais e federais, que nos acompanharam. Nós tivemos a confirmação de o mais rápido possível, de um investimento de 23 milhões de reais no parque da lagoa comprida que enfim deve começar nos próximos 90 dias, assim que licitar essa obra. E a gente vai poder dar início a uma obra muito estruturante, e vai ser o grande cartão postal de Aquidauana em todo o seu entorno, lagoa essa, que tem 74 hectares, no coração de Aquidauana, que vai ser realmente uma mudança no lazer, no esporte, na cultura de Aquidauana, esse grande investimento da Lagoa Comprida”.



Essa obra já vinha sendo apresentada e prometida e este ano a população de Aquidauana irá receber um novo espaço de lazer e natureza.

Lagoa Comprida um pedaço do paraíso em Aquidauana

Um acervo bem rico em biodiversidade, são 74 hectares de área verde, pista de caminhada e um viveiro florestal, entre outros atrativos. Em tempos de se cuidar e preservar o meio ambiente, o Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida, em Aquidauana, está prestes a sofrer uma transformação e ficar ainda melhor.

A área foi criada por Decreto em 30 de julho de 2001, visando preservar o ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, protegendo o patrimônio natural e cultural da região. Em 2001, foi aberta ao público, e possui a maior lagoa urbana de Aquidauana, tendo rica biodiversidade, composta por centenas de espécies de aves, inclusive em extinção, diversas categorias de anfíbios, mamíferos, répteis e várias espécies de peixes.

Além disso, também é possível encontrar 20 espécies arbóreas e 42 tipos de plantas aquáticas, inclusive catalogadas por estudantes da região. O espaço ajuda a controlar o clima local, armazena e escoa as águas da chuva e fica rua Giovani Toscano Brito, no bairro Da Serraria, já é utilizado pela prefeitura para atividades ambientais, de cultura, lazer e esporte.