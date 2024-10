Odilon destaca continuidade de projeto político com a eleição de Mauro do Atlântico

Reprodução O Pantaneiro

O atual prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), celebrou a vitória de Mauro do Atlântico, seu sucessor eleito para a prefeitura da cidade, na noite deste domingo (6). Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, Odilon destacou a continuidade do trabalho iniciado em 2016 e ressaltou o compromisso de Mauro com o desenvolvimento do município.



“Estou muito feliz. Quero agradecer à população de Aquidauana por entender que o nosso candidato era a melhor opção. Eles querem a continuidade do trabalho que temos desenvolvido nesses quase oito anos", declarou Odilon, emocionado com o resultado das urnas.



Segundo o atual prefeito, Mauro do Atlântico está preparado para assumir a gestão e dar sequência aos projetos que vêm sendo realizados ao longo dos dois mandatos de Odilon.



“Eu não tenho dúvida de que o Mauro vai ser um grande prefeito. Ele está preparado para cumprir com o compromisso de continuar fazendo Aquidauana avançar, junto com o governador Riedel e com uma equipe sólida no governo do estado, na Assembleia Legislativa e no Congresso”, enfatizou.



Odilon também destacou o apoio da Câmara de Vereadores durante sua gestão e a importância da colaboração entre o legislativo e o executivo municipal nos próximos anos.



“A Câmara de Vereadores fez um trabalho extraordinário comigo e, agora, com certeza, será uma Câmara atuante, firme e que vai auxiliar o prefeito Mauro", comentou, confiante de que essa aliança será crucial para o futuro da cidade.



O prefeito eleito, Mauro do Atlântico, deverá assumir o cargo a partir de 1º de janeiro de 2025. Odilon afirmou que estará disponível para ajudar quando necessário.



“Quero estar sempre por perto para auxiliar. A população escolheu o melhor para ela, e o Mauro vai fazer um grande trabalho”, finalizou.



A celebração pela vitória foi realizada na Avenida Pantaneta, onde Mauro e seus apoiadores se reuniram para comemorar o resultado histórico.



Resultado



Mauro Batista, popularmente conhecido como Mauro do Atlântico, do PSDB, foi eleito neste domingo (6) como o novo prefeito de Aquidauana, para um mandato de quatro anos. Mauro será o 25º prefeito da história do município.



O prefeito eleito recebeu 14.692 mil votos, representando 59,89% dos votos válidos, sendo declarado vencedor pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). O segundo colocado, Sandro Azambuja, do Avante, obteve 9.448 mil votos, equivalendo a 38,51%. Em terceiro lugar ficou Gilvan Fernandes com 1,60%.