Odilon Ribeiro cresce nas pesquisas e se destaca entre os candidatos do PL para deputado estadual

Odilon pesquisa

O candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro vem ganhando espaço na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Pesquisa divulgada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência neste domingo (30), aponta o crescimento de Odilon Ribeiro com 1,55% das intenções de voto entre os candidatos do Partido Liberal (PL), colocando seu nome entre os primeiros colocados da legenda.

O resultado reforça o crescimento de Odilon ao longo da campanha e demonstra a ampliação do reconhecimento de seu nome junto ao eleitorado sul-mato-grossense. Ex-prefeito de Aquidauana, ele tem percorrido diferentes municípios do Estado, participando de reuniões, carreatas, encontros e conversas com a população.

A campanha tem como uma de suas principais marcas o contato direto com as pessoas e a defesa de propostas voltadas ao desenvolvimento dos municípios, à geração de oportunidades e à melhoria da qualidade de vida da população.

Para Odilon Ribeiro, o resultado da pesquisa é motivo de comemoração, mas também aumenta a responsabilidade nesta caminhada.

“Recebo esse resultado com muita alegria e, principalmente, com muita responsabilidade. Esse crescimento é fruto do carinho, da confiança e do apoio que estamos recebendo por onde passamos. Mas a campanha continua. Vamos seguir na rua, conversando com as pessoas, ouvindo suas necessidades e apresentando nossas propostas para Mato Grosso do Sul”, afirma Odilon Ribeiro.

Entre as bandeiras defendidas pelo candidato está o fortalecimento da região pantaneira, incluindo a proposta de criação de uma Zona de Desenvolvimento do Pantanal, além de ações para estimular o desenvolvimento econômico e social dos municípios.

Odilon destaca que pretende levar para a Assembleia Legislativa a experiência adquirida na gestão pública e o conhecimento das necessidades dos municípios.

“Quero ser uma voz ativa dos municípios na Assembleia Legislativa. Conheço de perto os desafios de quem vive no interior e sei que podemos fazer muito mais. Estamos crescendo, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Vamos continuar firmes, com humildade, trabalho e fé”, completa Odilon Ribeiro.

Sobre a pesquisa - O levantamento do Instituto Ranking Brasil Inteligência foi realizado entre 23 a 27 de agosto de 2026, com 2 mil entrevistados em 30 municípios de Mato Grosso do Sul.

A pesquisa está devidamente registrada sob os números MS-06560/2026 e BR-01882/2026, a amostragem do Instituto Ranking Brasil Inteligência, conduzida entre 23 e 27 de agosto deste ano, ouviu 2.000 eleitores a partir de 16 anos em 30 municípios de Mato Grosso do Sul. Com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.