Após dois mandatos consecutivos à frente da Prefeitura de Aquidauana, o aquidauanense Odilon Ferraz Alves Ribeiro se despediu da administração municipal durante o seu discurso na solenidade de posse dos novos chefes do poder executivo e legislativo ocorrido nesta quarta-feira, 01, na Câmara Municipal. Em um discurso regado a emoção em que pode agradecer os seus familiares e à sua mãe, Maria Tereza, que faleceu em 2023, Odilon manifestou o privilégio de ter governado sua cidade natal e reafirmou seu compromisso com os seus princípios ao longo dos últimos oito anos.

Odilon destacou ainda em sua mensagem de despedida o trabalho em parceria com sua equipe, agradecendo aos colaboradores que se uniram a ele na implementação de ações e obras que, segundo o prefeito, priorizaram especialmente as pessoas mais necessitadas do poder público, como as obras do Asilo São Francisco com mais de 3 milhões de investimentos, reforma no Lar Betânia e Postos de Saúde. Na área da cultura, destacou as aquisições da prefeitura municipal como a Casa Memorial José Fragelli e a Casa Rubens Corrêa.

No Distrito de Cipolândia, destacou a aquisição da área pelo município que ocasionará na sua regularização fundiária de seus moradores após uma espera de aproximadamente sete décadas. Na área do Turismo, o ex-prefeito anunciou a compra de quase 50 hectares do Morro do Paxixi, Distrito de Camisão, para futuras obras no atrativo turístico mais conhecido do município. Para a Educação, ele ressaltou a ampliação de creches.

Na infraestrutura, foram 603 ruas pavimentadas nos últimos 8 anos, reforma da Ponte Velha que solucionou o problema das constantes manutenções que geravam transtornos à população, assim como a reforma de mais de 70 pontes no Pantanal aquidauanense. Na área do esporte, destaque para a reforma do Poliesportivo de Aquidauana e os inúmeros eventos realizados pela equipe.

Como Cidade Digital, relembrou a distribuição de pontos gratuitos de internet através de fibra ótica de banda larga como Lagoa Comprida e bairros como Santa Terezinha, que trouxe uma inclusão digital aos moradores locais. Na área da ecologia, destacou a reforma tão esperada do Parque da Lagoa Comprida, com mais de 20 milhões de investimentos e a aquisição de área para o Parque Ecológico do Abobral.

Em suas palavras finais, Odilon ressaltou sua alegria em encerrar o mandato com empenho e dedicação e lembrou que ser representante do povo não é uma tarefa fácil e agradeceu aos vereadores da atual e da antiga gestão, assim como todos os membros de sua equipe.

Com o término de sua administração, Odilon passou o comando da Prefeitura de Aquidauana para o prefeito eleito, Mauro do Atlântico, que assume oficialmente o cargo a partir desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. A transição de governo marca o encerramento de um ciclo para Odilon, que deixa um legado de dedicação à cidade e ao bem-estar de seus habitantes.