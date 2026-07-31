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Política

Odilon Ribeiro faz convite para convenção estadual do PL neste sábado

Pré-candidato a deputado estadual, ex-prefeito de Aquidauana convida amigos e apoiadores; convenção será realizada em Campo Grande e homologará candidaturas para as eleições de 2026

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/07/2026 às 08:41

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O ex-prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro fez convite em vídeo publicado nas redes sociais / Reprodução

O ex-prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, pré-candidato a deputado estadual pelo PL (Partido Liberal), usou as redes sociais para convidar amigos, familiares e apoiadores a participarem da convenção estadual da legenda, marcada para este sábado (01º), em Campo Grande.

Em publicação direcionada aos seguidores, Odilon destacou a importância do encontro, quando terá a candidatura homologada pelo partido para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

"Com muita gratidão e o coração cheio de esperança, convido você, sua família e seus amigos para participarem da nossa convenção partidária do Partido Liberal. Será um momento importante em que terei a honra de ser homologado candidato a deputado estadual", afirmou.

Odilon também ressaltou que a pré-candidatura representa um projeto coletivo, construído ao lado de apoiadores de diferentes municípios.

"Essa caminhada não é só minha. Ela é de todos que acreditam em uma política feita com trabalho, respeito, compromisso e amor pelo Pantanal, pelos municípios e por Mato Grosso do Sul", escreveu.

A convenção estadual do PL será realizada das 08h às 12h deste sábado, no Comitê Central do partido, localizado na Rua Flamboyant, nº 681, no bairro Cidade Jardim, em Campo Grande. Durante o evento, a legenda oficializará as candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para as eleições de 2026.

A expectativa é de que uma caravana formada por apoiadores de Aquidauana e de municípios da região acompanhe Odilon Ribeiro na convenção, considerada um dos principais compromissos do calendário eleitoral do Partido Liberal em Mato Grosso do Sul.

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