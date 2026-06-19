Odilon Ribeiro recebe homenagem em Porto Murtinho

O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, foi homenageado com o Título de Honra ao Mérito durante sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Porto Murtinho. A honraria é uma das mais importantes concedidas pelo Poder Legislativo local e reconhece personalidades que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento e fortalecimento do município.

A indicação foi feita pela presidente da Câmara, vereadora Sirley Pacheco, que destacou a trajetória pública de Odilon e sua contribuição para o crescimento da região.

Durante a cerimônia, marcada por momentos de emoção e reconhecimento, Odilon Ribeiro agradeceu a homenagem e ressaltou a importância dos laços construídos ao longo de sua vida pública com a população murtinhense.

“Receber este Título de Honra ao Mérito é motivo de grande emoção e gratidão. Ao longo da minha trajetória, construí relações de amizade, parceria e compromisso com o desenvolvimento regional. Ser reconhecido por esse trabalho tem um significado muito especial e reforça ainda mais minha responsabilidade com a comunidade de Porto Murtinho”, afirmou.

O ex-prefeito também fez questão de compartilhar a homenagem com familiares, amigos e colaboradores que fizeram parte de sua caminhada pessoal e política.

“Divido essa honraria com minha família, amigos e todos aqueles que estiveram ao meu lado ao longo dessa jornada. Agradeço à Câmara Municipal de Porto Murtinho, especialmente à presidente da Casa, minha amiga vereadora Sirley Pacheco, pela indicação. Também deixo meu reconhecimento ao prefeito Nelson Cintra pelo trabalho que vem desenvolvendo em benefício da cidade”, declarou.

A solenidade reuniu autoridades, lideranças políticas e representantes da sociedade civil, evidenciando a importância da integração entre os municípios sul-mato-grossenses e da valorização de pessoas que dedicam sua trajetória ao desenvolvimento do Estado.

A entrega do Título de Honra ao Mérito simboliza o reconhecimento a uma trajetória marcada pelo compromisso com o crescimento regional e pela atuação em prol do fortalecimento de Mato Grosso do Sul.