Odilon Ribeiro trabalha para implantar escola rural em Aquidauana

Reprodução / O Pantaneiro Podcast

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, está atuando para concretizar um sonho: instalar uma escola rural nos moldes da Fundação Bradesco no município. O empenho foi revelado durante entrevista exclusiva concedida ao O Pantaneiro Podcast, no dia 13. Segundo o prefeito, já está disponível a área destinada à escola, um espaço entre as fazendas Taboco e Santana.

Conforme a previsão do gestor, o custo do projeto gira em torno de R$ 10 milhões, investimento que deve ser compartilhado com o governo federal, por meio do Ministério da Educação. Odilon afirma que a elaboração do projeto já está em andamento, podendo ficar disponível para o próximo prefeito.

Odilon Ribeiro acentua a necessidade da criação do espaço como forma de garantir a educação de maneira plena às crianças do município. Ele lamenta a realidade de crianças que necessitam, muitas vezes, acordar às 4 horas da manhã para estudar e, no caminho da escola ainda enfrentam terrenos insalubres e intempéries.

Como forma de garantir o sucesso acadêmico das crianças atendidas, a proposta para a futura escola é de regime de semi internato, com estrutura de dormitórios e equipamento para prática desportiva, como piscina. Odilon enfatiza que está em estudo uma proposta de adaptação curricular em consideração às especificidades da região, com destaque para o período seco e de cheia. O prefeito exemplificou a possibilidade de concentração das aulas no período de seca para facilitar a vida dos estudantes.