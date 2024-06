Odilon solicita abertura do curso de enfermagem em Aquidauana

Durante agenda em Campo Grande essa semana, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro se reuniu com o Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)- Prof. Dr. Marcelo Augusto Santos Turine, para dialogarem sobre parcerias e a ampliação da oferta de cursos universitários no Campus de Aquidauana.

Juntamente com a diretora do Campus de Aquidauana – Professora Ana Graziele Lourenço e o Prof. Gustavo da Silva, o prefeito Odilon Ribeiro expôs a necessidade da abertura de novos cursos para a comunidade, principalmente, o Ensino Superior em Enfermagem e Educação Física, que são pedidos frequentemente pela população.

O prefeito Odilon explicou ao reitor Marcelo Turine, que Aquidauana já é um polo educacional, pois além dos próprios universitários aquidauanenses, a cidade diariamente recebe estudantes dos municípios vizinhos e aldeias e, que enquanto gestor, recebe com frequência pedidos das associações, grêmios estudantis e nas reuniões comunitárias a implantação de novos cursos na UFMS.

“Em primeiro lugar a população pede pelo curso de Enfermagem na UFMS. Aquidauana, além de polo educacional, é sede da microrregião na saúde. Somando com Anastácio, temos 04 grandes hospitais e dezenas de postos de saúde, então tem lugar para estágio, tem demanda de alunos e tem muita procura desse curso na rede pública de Ensino Superior. Queremos pedir essa atenção da reitoria para implantação do curso de Enfermagem na UFMS, em Aquidauana. Sem dúvidas, será sucesso de procura e podemos ser destaques em projetos futuros envolvendo o curso e a prefeitura”, afirmou o prefeito Odilon.

O reitor Marcelo Turine recebeu do prefeito o pedido de abertura do curso de enfermagem e, por sua vez, explicou as necessidades de adequações de orçamento e infraestrutura no campus para a abertura desse curso, a composição de profissionais gabaritados para ministrarem as aulas e agradeceu por apresentar as demandas que traduzem a vontade da população.

O prefeito Odilon e a direção da UFMS/CPAq saíram da reunião com grandes expectativas para os próximos passos no processo de abertura do curso de enfermagem.

“Me coloco à disposição da UFMS para promover o diálogo e força da nossa bancada de parlamentares federais, senadores e deputados, para apoiarem a abertura do curso de Enfermagem e outros no nosso Campus de Aquidauana”, completou o prefeito Odilon.

Ainda durante a reunião, foi discutido sobre a implantação da rádio universitária, para que possa levar as informações da UFMS e das políticas públicas da prefeitura para a comunidade.

“Fomos contemplados com a licença para implantação de uma rádio universitária no nosso campus e queremos contar com a parceria da Prefeitura e do prefeito Odilon nesse projeto, fica aqui nosso convite para essa colocarmos para funcionar a nossa FM”, completou a diretora Ana Graziela.