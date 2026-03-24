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Oficina de Costura Afro ofereceÂ oportunidade de geraÃ§Ã£o de renda em Aquidauana

InscriÃ§Ãµes seguem atÃ© 27 de marÃ§o no Cras 2, no bairro Nova Aquidauana

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 14:20

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AlÃ©m de aprender novas tÃ©cnicas, os participantes podem transformar o conhecimento adquirido em fonte de renda / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Estão abertas as inscrições para a Oficina Gratuita de Costura Afro, uma oportunidade para aprender técnicas de costura e criação de peças com identidade cultural. A capacitação, oferecida pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria de Assistência Social, tem como objetivo promover a qualificação profissional e incentivar o empreendedorismo.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de março no Cras 2, localizado na Avenida Mato Grosso do Sul, 262, no bairro Nova Aquidauana. As vagas são gratuitas e limitadas, e os interessados devem procurar o equipamento social dentro do horário de funcionamento.

Além de aprender novas técnicas, os participantes podem transformar o conhecimento adquirido em fonte de renda, valorizando a cultura afro e fortalecendo a inclusão social. A oficina integra as ações da gestão municipal voltadas à qualificação profissional e ao fomento do empreendedorismo entre a população.

A iniciativa é uma parceria com o Coletivo Cultural Negro da Região e reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da igualdade racial, o desenvolvimento econômico e a geração de oportunidades para os cidadãos. Não perca essa chance de aprender e empreender.

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