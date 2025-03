Oficina no CRAS I Garante CertificaÃ§Ã£o

Nesta semana, no CRAS I - São Pedro foi realizada uma Oficina de Peso de Porta, ministrada pela instrutora e artesã Ramona Lima. O curso, com carga horária de 20 horas e certificação ao final, reuniu mulheres interessadas em aprender técnicas artesanais para a produção de peças utilitárias e decorativas.



A oficina aconteceu em parceria entre o CRAM e o CRAS, proporcionou as mulheres, orientações sobre como transformar o artesanato em uma oportunidade de renda extra. Durante as aulas, as alunas aprenderam a confeccionar pesos de porta com materiais acessíveis e estilos variados, desenvolvendo habilidades criativas.



A coordenadora do CRAS I - Chrislayne Martins destacou a importância de atividades como essa para fortalecer a autonomia financeira e o bem-estar das famílias atendidas pelos programas sociais do município. “É gratificante ver o empenho das participantes e saber que, além de aprenderem uma nova técnica, estão ampliando suas possibilidades de geração de renda”, afirmou.



Ao final da oficina, as participantes tiveram um café da tarde, ofertado pelo Centro de Referência da Mulher (CRAM).



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana