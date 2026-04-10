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Oficina "Rotas da Liderança" capacita servidores da Assistência Social em Aquidauana

Iniciativa do Programa Cidade Empreendedora foca na gestão de conflitos e no aprimoramento do atendimento à população.

Felipe Benitez

Publicado em 10/04/2026 às 15:30

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Na manhã desta sexta-feira (10), o Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, foi palco da oficina “Rotas da Liderança – o lado positivo do conflito”. O evento reuniu coordenadores e servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social para uma jornada de aprendizado prático e estratégico.

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A ação faz parte do eixo de inclusão socioprodutiva do Programa Cidade Empreendedora, uma parceria entre o SEBRAE/MS e a Prefeitura de Aquidauana, com apoio da Secretaria de Gestão Estratégica, Prodesenvolve, Semadesc e Governo do Estado.

Transformando Desafios em Oportunidades

Ministrada pela instrutora do Sebrae/MS, Andrea Gregório, a oficina teve duração de quatro horas e abordou técnicas para transformar divergências em oportunidades de inovação. Os principais tópicos incluíram:

  • Identificação de fontes de conflito: Entender a origem dos problemas.

  • Estilos de resolução: Como agir de forma eficaz em diferentes cenários.

  • Comunicação Assertiva: Melhorar o diálogo interno para evitar ruídos.

  • Colaboração: Estímulo ao trabalho em equipe e soluções criativas.

Foco na Inclusão e no Empreendedorismo

O grande objetivo do programa é criar pontes para que pessoas em situação de vulnerabilidade social conquistem autonomia financeira. Ao capacitar os servidores que lidam diretamente com o público, a Prefeitura fortalece o suporte necessário para que os cidadãos acessem o mercado de trabalho formal ou iniciem o próprio negócio.

Atendimento Mais Humanizado e Eficiente

O secretário de Assistência Social, Clériton Alvarenga, que participou ativamente da oficina, ressaltou que investir no servidor é investir diretamente no cidadão:

"O aprimoramento contínuo da nossa equipe contribui diretamente para um atendimento mais eficiente e humanizado. Quando estamos preparados para lidar com os desafios internos, garantimos resultados muito melhores nos serviços que oferecemos à nossa comunidade", destacou o secretário.

Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana - MS.

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