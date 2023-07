Onda Barbie invade Aquidauana motivada pelo filme da Boneca

Era Rosa em Aquidauana: Lojas Abraçam a Personagem mais Amada do Cinema / Ronald Regis

A Boneca mais cobiçada pelo público feminino hoje se torna cobiçada por um público misto. Todo esse desejo se dá devido à grande expectativa de cinéfilos em assistir ao filme Barbie, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. No Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, o Conar (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) estabeleceu a classificação etária do longa-metragem, para acima de 12 anos. Essa determinação, deve estar afetando e frustrando as fãs de idade abaixo que igualmente são amantes incondicionais da boneca.

Para determinação da faixa etária, o Conar considerou que o filme conta com cenas consideradas impróprias para o público abaixo dos 12 anos, como ações violentas e linguagem com teor adulto.

Barbie estreia nesta quinta em Aquidauana - Foto: Ronald Regis

A boneca que não é uma princesa, mas reina na paixão das meninas, das adolescentes e das mulheres adultas

Apesar disso, os fãs de cinema e principalmente da Barbie, seguem se preparando para entrar na sala escura e ouvir a primeira fala da personagem, que até hoje, conversa com suas admiradoras, apenas pela imaginação. Em Aquidauana, não está sendo diferente essa ansiedade em se deparar com a Barbie.

Filme da Barbie Inspira Lojas em Aquidauana - Foto: Ronald Regis

A fotógrafa Gabriela Bernardes, 32, de Aquidauana, vive essa expectativa, porque também é fã da Barbie e já garantiu seu lugar no cinema. Ela percebe entre as clientes, que as mães parecem ser as mais ansiosas para o filme, e que a cor rosa tem sido a preferida pelas mães para fazer fotos das filhas. A profissional inclusive montou um cenário da Barbie para atender as fãs da Boneca. A ideia foi tão positiva que até mulheres adultas estão interessadas e procurando serem fotografadas como Barbie também.

"Muitas colocam as filhas de Barbie para eu fotografar. Quando eu era criança era uma fã da Barbie e tenho ela até hoje. Eu vou assistir à estreia e vou de rosa e a unha também. Eu e minha amiga de infância, que brincamos de Barbie juntas. Nem outubro rosa faz tanto sucesso quanto o mês rosa da Barbie," completa bem animada a fotógrafa, que é uma das que reconhece que a classificação etária do longa, afastou muita menina dessa festa.

"O que pegou foi a classificação do filme. Minhas clientes têm filhas pequenas e não vai deixar as filhas assistirem. Elas ficaram tristes por essa classificação do filme", questiona Gabriela.

Essa febre entre o público feminino vem crescendo desde que foi noticiado que seria lançado um filme estrelado pela personagem da boneca mais amada do mundo;:A Barbie. À medida que o tempo foi passando, a expectativa foi aumentado e, hoje, é o dia dessas debutantes amantes desse brinquedo que atravessa gerações fascinando o imaginário feminino, mesmo não sendo uma princesa. A manicure, Jaqueline Ortiz, 34, que atende no espaço Jaqueline Ortiz, em Aquidauana, é outra profissional que tem atestado que essa onda Barbie tomou conta da cidade e a busca pela cor rosa nas unhas tem crescido.

"Sempre foi, mas no momento tem saído mais. Por parte das minhas clientes estão muito ansiosas e o momento está me deixando com grande expectativa de assistir," revela Jaqueline. Barbie na Telona, Rosa nas Unhas - Divulgação

A classificação etária é de 12 anos, mas acompanhada dos pais crianças podem assistir

Em Aquidauana, as sessões do Cine Atlântico Super Center, onde vai passar a estreia, os ingressos estão sendo bastante disputados, conforme conta o proprietário do cinema da cidade, Mauro Batista, onde hoje entra em cartaz o filme Barbie.

"A sessão das 21:30 praticamente está lotada, pois abrimos ela no sábado já na segunda lotada. Pessoal, além da bilheteria, preferiu comprar online, pois gera maior comodidade. As sessões se estendem para os outros dias, 16:45; 19:10 e 21:30h. A procura maior é sempre dos jovens e mães, levando filhos que vão aproveitar também por conta da lembrança da infância, mas o público masculino também está surpreendendo na procura. A classificação do filme é 12 anos, mas criança acompanhada dos pais pode assistir", esclarece Mauro.

A Bonce que encanta, e há mais de 6 décadas mexe com o imaginário das meninas

Apesar de ter "nascido" nos Estados Unidos, estudos sobre a boneca mais amada do planeta, indicam que a verdadeira inspiração da Barbie veio do outro lado do Atlântico, na Europa, e, mais precisamente, da Alemanha. Foi lá que a boneca Lilli foi criada pelo autor Reinhard Beuthien, nas páginas de um jornal. Como a personagem fez um grande sucesso, ela saiu das histórias em quadrinhos e foi transformada em brinquedo pela O&M Hausser no ano de 1955. Enquanto isso, desde 1945, o casal Ruth e Eliot Handler já eram donos de uma fábrica de brinquedos nos EUA, a Mattel.

Barbie Invade as Vitrines de Aquidauana: Moda Rosa é a Tendência da Vez - Foto: Ronald Regis

Certo dia, em 1958, durante uma viagem à Europa, a dina da Mattel comprou a boneca Lilli para dar de presente para a sua filha. Ao perceber a empolgação da criança, a empresária notou que aquela boneca era uma ótima ideia de brinquedo. Ela apresentou essa criação ao designer Jack Ryan, que inspirado na Lilli, desenvolveu uma boneca adulta e sofisticada, que recebeu o nome Barbie em homenagem à Barbara, filha dos donos da Mattel. Assim, em 9 de março de 1959, Barbie foi apresentada ao mundo no lançamento na Feira Anual de brinquedos de Nova York. De lá para cá, o sucesso se deu em todos os continentes do planeta.

O Cine Atlântico Super Center, estará aberto nesse mês de julho, de terça-feira a domingo, para atender o público que está de férias. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema ou pelo site.