Aquidauana e região enfrentam primeira onda de frio do inverno / Arquivo O Pantaneiro

A previsão do tempo indica que esta quarta-feira (24) será de clima instável em Aquidauana e região, com aumento da nebulosidade, ocorrência de chuva e temperaturas mais baixas ao longo do dia.

O Climatempo aponta mínima de 11°C e máxima de apenas 17°C, reforçando a chegada de uma massa de ar mais frio, a primeira deste inverno. A sensação térmica pode variar entre 11°C e 14°C, intensificando a percepção de frio, principalmente nas primeiras horas da manhã e durante a noite.

O dia começa com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Ao longo da tarde, o tempo tende a apresentar diminuição da nebulosidade, mas ainda com possibilidade de instabilidade. Já à noite, a formação de nuvens aumenta novamente.

A probabilidade de precipitação é alta, chegando a 78%, com volume estimado em cerca de 6,3 mm. A umidade relativa do ar também chama atenção, podendo atingir 90%, o que contribui para a sensação de tempo mais abafado em alguns momentos, mesmo com temperaturas mais baixas.

Os ventos sopram de sudeste, com velocidade média de 10 km/h, ajudando a reforçar a sensação de frio.