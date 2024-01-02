Ã”nibus escolar pega fogo em Aquidauana e prefeitura afirma que nÃ£o houve feridos

Arquivo/ O Pantaneiro

Um ônibus terceirizado do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana pegou fogo na manhã de quinta-feira (26), na rodovia MS-345, acesso ao distrito de Cipolândia. O veículo transportava alunos entre a Aldeia Limão Verde e o Assentamento Indaiá.



Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em nota, a Prefeitura de Aquidauana informou que a Secretaria Municipal de Educação (Semed) adotou providências imediatas, com o envio de uma equipe ao local para prestar apoio aos estudantes e demais envolvidos.



As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. A administração municipal destacou que, por meio da Procuradoria Jurídica, irá acionar a empresa contratada responsável pelo veículo para apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis.



A prefeitura também reforçou que todos os veículos utilizados no transporte escolar devem possuir seguro obrigatório, conforme exigência da Semed.



Ainda segundo o município, a fiscalização do transporte escolar é realizada de forma contínua. Diante do ocorrido, a secretaria informou que irá exigir esclarecimentos da empresa responsável e intensificar a verificação das condições dos demais ônibus terceirizados que compõem a frota.



A Prefeitura de Aquidauana afirmou que segue acompanhando o caso e reiterou o compromisso com a segurança dos estudantes da rede municipal.