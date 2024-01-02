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Esclarecimento

Ã”nibus escolar pega fogo em Aquidauana e prefeitura afirma que nÃ£o houve feridos

O veÃ­culo transportava alunos entre a Aldeia LimÃ£o Verde e o Assentamento IndaiÃ¡

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 08:22

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Arquivo/ O Pantaneiro

Um ônibus terceirizado do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana pegou fogo na manhã de quinta-feira (26), na rodovia MS-345, acesso ao distrito de Cipolândia. O veículo transportava alunos entre a Aldeia Limão Verde e o Assentamento Indaiá.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em nota, a Prefeitura de Aquidauana informou que a Secretaria Municipal de Educação (Semed) adotou providências imediatas, com o envio de uma equipe ao local para prestar apoio aos estudantes e demais envolvidos.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. A administração municipal destacou que, por meio da Procuradoria Jurídica, irá acionar a empresa contratada responsável pelo veículo para apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis.

A prefeitura também reforçou que todos os veículos utilizados no transporte escolar devem possuir seguro obrigatório, conforme exigência da Semed.

Ainda segundo o município, a fiscalização do transporte escolar é realizada de forma contínua. Diante do ocorrido, a secretaria informou que irá exigir esclarecimentos da empresa responsável e intensificar a verificação das condições dos demais ônibus terceirizados que compõem a frota.

A Prefeitura de Aquidauana afirmou que segue acompanhando o caso e reiterou o compromisso com a segurança dos estudantes da rede municipal.

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