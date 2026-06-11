Ônibus Lilás chega à Aldeia Limão Verde no dia 15 de junho com ação Junho Prata

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Atenção, mulheres da Aldeia Limão Verde. O Ônibus Lilás está chegando. No próximo dia 15 de junho, a partir das 7h, a comunidade receberá o Junho Prata, uma ação especial voltada às mulheres, com atendimento gratuito, escuta acolhedora e diálogos importantes sobre o envelhecimento e os direitos da pessoa idosa.

O evento será um momento de informação, cuidado, orientação e fortalecimento, promovendo mais qualidade de vida e valorização das mulheres da comunidade. A organização convida todas a participar e compartilhar a informação com outras mulheres. A ação ocorre na Aldeia Limão Verde, no dia 15 de junho, a partir das 7h.

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