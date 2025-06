Ônibus Lilás encerra ação itinerante em Aquidauana com 240 atendimentos

Gabriela Bernardes

A ação itinerante do Ônibus Lilás terminou nesta quintafeira (12) em Aquidauana após três dias de atendimentos gratuitos direcionados às mulheres do município. Ao todo, foram registrados mais de 240 atendimentos.



Locais e datas



Terçafeira (10): Aldeia Bananal, atendendo mulheres das aldeias da região do Distrito de Taunay.



Quartafeira (11): ESF Trindade, com atendimento às Aldeias TicoLipu e Txané.



Quintafeira (12): Aldeia Limão Verde, na Escola Municipal Indígena Polo LutumaDias.



Serviços oferecidos



Consultas médicas, avaliação odontológica, vacinação, testes rápidos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e coleta de exame preventivo.



Orientações sobre violência doméstica, documentação civil, programas sociais, dignidade menstrual e direitos da população LGBTQIA+.



Atualização do Cadastro Único e informações sobre o BolsaFamília.



Atendimento jurídico e apoio social

A Defensoria Pública do Estado prestou orientação jurídica e apoio na regularização de documentos. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) realizou acolhimento e suporte a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.



Parcerias

A iniciativa foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cidadania, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana. Participaram Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e Administração, CRAM, Coordenadoria da Mulher, PROMUSE, SESAI, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Defensoria Pública Estadual, Funai, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Polícia Militar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!