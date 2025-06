Ônibus Lilás leva atendimentos gratuitos a mulheres indígenas em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O município de Aquidauana vai receber, entre os dias 10 e 12 de junho, o Ônibus Lilás, projeto do Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com as prefeituras, que oferece serviços e atendimentos voltados para a prevenção e combate à violência contra a mulher.



Durante a ação, as mulheres das aldeias terão acesso gratuito a diversos serviços, como atendimento de saúde, consultas psicológicas, atendimento jurídico, emissão de documentação tardia e orientação sobre violência doméstica, além de atividades de conscientização sobre o tema.



O atendimento será realizado nas seguintes localidades:



Dia 10/06 (terça-feira) – Das 08h às 17h, na Aldeia Bananal, na Escola Estadual Professor Domingos Veríssimo Marcos “MIHIN”.



Dia 11/06 (quarta-feira) – Das 7h às 11h e das 13h às 17h, na ESF da Vila Trindade, para mulheres indígenas da comunidade Txané e da aldeia Tico Lipu.



Dia 12/06 (quinta-feira) – Das 8h às 17h, na ESF da aldeia Limão Verde.



Além de orientação sobre violência doméstica, serão oferecidos serviços como vacinação, testes rápidos de sífilis, avaliação odontológica, teste de glicemia, aferição da pressão arterial, atendimento médico e coleta de exame preventivo.



O atendimento jurídico será realizado por profissionais da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. A equipe da Fundação Nacional do Índio (Funai) prestará orientações sobre documentação tardia.



Também serão ofertados atendimentos humanizados a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar pelas equipes do Programa Mulher Segura (Promuse) e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) de Aquidauana, além de orientações sobre o Programa de Dignidade Menstrual com a Coordenadoria da Mulher de Aquidauana, atualização do Cadastro Único do Programa Bolsa Família e atendimento à população LGBTQIA+. Haverá ainda serviço gratuito de corte de cabelo, com profissional voluntária da Secretaria de Assistência Social (SAS).



A ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Cidadania, com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Administração, Saúde e Assistência Social, da Coordenadoria da Mulher, Cram, Promuse, Polícia Militar, Secretaria Estadual de Saúde Indígena (Sesai), Rede Feminina de Combate ao Câncer, Defensoria Pública Estadual, Câmara Municipal de Aquidauana, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Fundação Nacional do Índio (Funai).

