Ônibus Lilás leva serviços gratuitos a mulheres em Aquidauana

Gabriela Bernardes

Na manhã desta quarta-feira (11), o Ônibus Lilás esteve na ESF Trindade, oferecendo diversos atendimentos gratuitos para mulheres da região, incluindo indígenas das comunidades Txané e Aldeia Tico Lipu. Amanhã (12), a unidade móvel seguirá para a Aldeia Limão Verde.

A ação, realizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, tem como objetivo facilitar o acesso a serviços essenciais para mulheres urbanas, rurais, indígenas, quilombolas, transexuais e outros grupos, com acolhimento humanizado e respeito à diversidade.